Міністерство фінансів 9 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,64 млрд грн, що на 3,23 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 9,41 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
9 липня 2024, 17:16
Мінфін залучив 12,6 мільярда від продажу облігацій
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Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 4,19 млрд грн під 14,70% з погашенням 10 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,72%);
- 607,35 млн грн під 15,40% з погашенням 10 червня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,36%);
- 151,92 млн грн під 16,73% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).
В іноземній валюті:
- $189 млн під 4,66% з погашенням 21 серпня 2025 року.
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
Джерело: Мінфін
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