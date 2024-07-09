Мінфін залучив 12,6 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 9 липня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,64 млрд грн, що на 3,23 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 9,41 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

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Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

4,19 млрд грн під 14,70% з погашенням 10 вересня 2025 року (минулого тижня ставка була 14,72%);

607,35 млн грн під 15,40% з погашенням 10 червня 2026 року (минулого тижня ставка була 15,36%);

151,92 млн грн під 16,73% з погашенням 9 лютого 2028 року (минулого тижня ставка була 16,80%).

В іноземній валюті:

$189 млн під 4,66% з погашенням 21 серпня 2025 року.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.