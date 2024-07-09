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9 липня 2024, 16:37

Agro Invest Day 2024: яку програму готують топові експерти українського ринку землі

Перелік експертів, які стануть спікерами Agro Invest Day 2024 вже 11 липня, розширився. На учасників конференції чекають ще більше інсайдів про функціонування ринку землі та стратегій інвестування в цей відносно новий для українців актив.

Перелік експертів, які стануть спікерами Agro Invest Day 2024 вже 11 липня, розширився.

Захід відбудеться в UNIT.City в Києві. Зважаючи на останні події, організатори подбали про безпеку усіх учасників — на локації є укриття, куди можна буде спуститися в разі повітряної тривоги. До того ж на випадок відключень світла, локація оснащена генератором.

Хто виступить на Agro Invest Day

Топові фахівці українського ринку землі вже готують доповіді про результати земельної реформи, перші успіхи, головні нововведення, а також про перспективи розвитку ринку.

Серед спікерів будуть експерт із аграрної та земельної політик KSE Роман Нейтер (тема — «3 роки ринку землі: війна, юрособи, громади»), комерційний директор «Твоє Коло» Єгор Лісничий (тема — «Пасивні інвестиції на ринку землі: інструменти, стратегії, дохідність»), інвестор-практик із досвідом 15 років Віталій Федоришен (тема — «Інвестування в агро на фондовому ринку: можливості та перспективи 2024»).

Крім того, низка профільних спікерів виступлять у межах дискусій:

Дискусія 1: «Коли українська земля коштуватиме як у Польщі?». Спікери:

  • Володимир Нагорний, керівник відділу земельних і майнових відносин «МХП» «Volodar»;

  • Андрій Усенко, СЕО та свіпвзасновник Твоє Коло, співвласник КУА Профіт;

  • Володимир Радько, керівник проєкту KupiPai від Concorde Capital;

  • Олександр Чорний, співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest;

  • Олександр Лихотоп, керівник відділу проєктів Прозорро.Продажі;

  • Сергій Крамаренко, експерт із земельних інвестицій, автор проєкту ҐРУНТОВНО — Земельний Інвестиційний Фонд.

Експерти обговорять дієві стратегії інвестування через призму перспективи зростання ціни до рівня, аналогічного тому, який є в країнах Європи. Окремо фахівці торкнуться теми впливу війни на розвиток ринку землі, зокрема на відкриття доступу юридичних осіб до купівлі сільськогосподарських ділянок.

Обговорять також і справедливу вартість оренди, а ще — рівень заробітку інвесторів, які почали вкладати гроші в цей актив до початку повномасштабної війни, тобто на самому старті функціонування ринку землі в Україні.

Дискусія 2: «Як лідери українського агро адаптуються до умов військового часу?». Спікери:

  • Олег Хоменко, Генеральний директор УКАБ;

  • Олег Лазоренко, Керівник земельного банку АПГ АРНІКА;

  • Михайло Різак, директор із взаємодії з органами влади «НІБУЛОН»;

  • Роман Горобець, Співзасновник СФГ «Астра».

В межах цієї теми експерти говоритимуть про потреби українських агровиробників, які загострилися в умовах війни. Також обговорять, що дала земельна реформа та відкриття ринку землі для агровиробника, чи потрібна подальша лібералізація та доступ до ринку нерезидентів. Інвестори зможуть також дізнатися про можливості і перспективи інвестування в українське агро на фондових ринках.

З повною програмою заходу можна ознайомитися за посиланням. Для тих, хто хоче дізнатися все та навіть трохи більше про стан українського ринку землі, ще є можливість придбати квитки на Agro Invest Day 2024.

Партнери заходу

Головна агроконференція року не змогла б відбутися без підтримки надійних партнерів:

  • KSE Institute — аналітичного центру при Київській школі економіки, що надає консалтингові послуги для державного та приватного сектору.

  • Zeminvest — сервісу інвестицій в землю, що займається супроводом та нівелює можливі ризики під час укладання угод на ринку землі.

  • УкрІнвестКлуб — YouTube-каналу, що досліджує різні види бізнесу та нерухомості для інвестування, щоб знайти привабливі пропозиції для реальних інвесторів.

  • Kupy Pai — сервісу для купівлі та продажу землі, що надає доступ до тисячі оголошень про продаж землі, допомагаючи інвестувати безпечно.

  • AgroPortal.ua — онлайн-ресурсу, який оперативно та докладно інформує про останні події у агросфері.

Окреме місце у підготовці до проведення конференції займають співорганізатори — Біржовий університет та компанія «Твоє коло».

Організатори Agro Invest Day 2024 — сайти «Мінфін» та Finance.ua — щиро вдячні партнерам за допомогу та підтримку у проведенні конференції.

Джерело: Мінфін
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