Перелік експертів, які стануть спікерами Agro Invest Day 2024 вже 11 липня, розширився. На учасників конференції чекають ще більше інсайдів про функціонування ринку землі та стратегій інвестування в цей відносно новий для українців актив.
Agro Invest Day 2024: яку програму готують топові експерти українського ринку землі
Захід відбудеться в UNIT.City в Києві. Зважаючи на останні події, організатори подбали про безпеку усіх учасників — на локації є укриття, куди можна буде спуститися в разі повітряної тривоги. До того ж на випадок відключень світла, локація оснащена генератором.
Хто виступить на Agro Invest Day
Топові фахівці українського ринку землі вже готують доповіді про результати земельної реформи, перші успіхи, головні нововведення, а також про перспективи розвитку ринку.
Серед спікерів будуть експерт із аграрної та земельної політик KSE Роман Нейтер (тема — «3 роки ринку землі: війна, юрособи, громади»), комерційний директор «Твоє Коло» Єгор Лісничий (тема — «Пасивні інвестиції на ринку землі: інструменти, стратегії, дохідність»), інвестор-практик із досвідом 15 років Віталій Федоришен (тема — «Інвестування в агро на фондовому ринку: можливості та перспективи 2024»).
Крім того, низка профільних спікерів виступлять у межах дискусій:
Дискусія 1: «Коли українська земля коштуватиме як у Польщі?». Спікери:
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Володимир Нагорний, керівник відділу земельних і майнових відносин «МХП» «Volodar»;
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Андрій Усенко, СЕО та свіпвзасновник Твоє Коло, співвласник КУА Профіт;
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Володимир Радько, керівник проєкту KupiPai від Concorde Capital;
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Олександр Чорний, співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest;
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Олександр Лихотоп, керівник відділу проєктів Прозорро.Продажі;
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Сергій Крамаренко, експерт із земельних інвестицій, автор проєкту ҐРУНТОВНО — Земельний Інвестиційний Фонд.
Експерти обговорять дієві стратегії інвестування через призму перспективи зростання ціни до рівня, аналогічного тому, який є в країнах Європи. Окремо фахівці торкнуться теми впливу війни на розвиток ринку землі, зокрема на відкриття доступу юридичних осіб до купівлі сільськогосподарських ділянок.
Обговорять також і справедливу вартість оренди, а ще — рівень заробітку інвесторів, які почали вкладати гроші в цей актив до початку повномасштабної війни, тобто на самому старті функціонування ринку землі в Україні.
Дискусія 2: «Як лідери українського агро адаптуються до умов військового часу?». Спікери:
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Олег Хоменко, Генеральний директор УКАБ;
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Олег Лазоренко, Керівник земельного банку АПГ АРНІКА;
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Михайло Різак, директор із взаємодії з органами влади «НІБУЛОН»;
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Роман Горобець, Співзасновник СФГ «Астра».
В межах цієї теми експерти говоритимуть про потреби українських агровиробників, які загострилися в умовах війни. Також обговорять, що дала земельна реформа та відкриття ринку землі для агровиробника, чи потрібна подальша лібералізація та доступ до ринку нерезидентів. Інвестори зможуть також дізнатися про можливості і перспективи інвестування в українське агро на фондових ринках.
З повною програмою заходу можна ознайомитися за посиланням. Для тих, хто хоче дізнатися все та навіть трохи більше про стан українського ринку землі, ще є можливість придбати квитки на Agro Invest Day 2024.
Партнери заходу
Головна агроконференція року не змогла б відбутися без підтримки надійних партнерів:
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KSE Institute — аналітичного центру при Київській школі економіки, що надає консалтингові послуги для державного та приватного сектору.
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Zeminvest — сервісу інвестицій в землю, що займається супроводом та нівелює можливі ризики під час укладання угод на ринку землі.
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УкрІнвестКлуб — YouTube-каналу, що досліджує різні види бізнесу та нерухомості для інвестування, щоб знайти привабливі пропозиції для реальних інвесторів.
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Kupy Pai — сервісу для купівлі та продажу землі, що надає доступ до тисячі оголошень про продаж землі, допомагаючи інвестувати безпечно.
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AgroPortal.ua — онлайн-ресурсу, який оперативно та докладно інформує про останні події у агросфері.
Окреме місце у підготовці до проведення конференції займають співорганізатори — Біржовий університет та компанія «Твоє коло».
Організатори Agro Invest Day 2024 — сайти «Мінфін» та Finance.ua — щиро вдячні партнерам за допомогу та підтримку у проведенні конференції.
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