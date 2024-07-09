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9 липня 2024, 18:37

Індійський ринок б'є рекорди завдяки глобальним інвесторам

Глобальні інвестори повернулися на індійський фондовий ринок, що підняло акції до рекордних висот, пише Bloomberg.

Глобальні інвестори повернулися на індійський фондовий ринок, що підняло акції до рекордних висот, пише Bloomberg.►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЗгідно з даними Bloomberg, чистий обсяг покупок іноземцями акцій перевищив $4 млрд з початку червня, з лишком компенсувавши їх продаж у квітні та травні.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з даними Bloomberg, чистий обсяг покупок іноземцями акцій перевищив $4 млрд з початку червня, з лишком компенсувавши їх продаж у квітні та травні.

Приплив коштів до Індії був зумовлений тим, що побоювання інвесторів щодо наступності політики — після несподівано слабких результатів партії прем'єр-міністра Нарендри Моді на виборах 4 червня — розсіялися.

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Події на ринку акцій ще раз підтверджують думку індійських «биків» про те, що основи економіки країни та стійкі корпоративні доходи витримають політичні наслідки виборів.

Відновлення покупок акцій іноземцями у поєднанні із сильними внутрішніми потоками сприяло подальшому зростанню ринку. Минулого тижня еталонний індекс Nifty 50 закрився на новому рекордному максимумі, оскільки інвестори вітали відданість уряду Моді безперервності політики в одній із економік світу, що найшвидше зростають.

«Індія — один із небагатьох великих ринків, які пропонують видиме зростання хорошими темпами протягом наступних кількох років, на яке практично не впливають глобальні події, — сказав Діпак Джасані, керівник відділу досліджень роздрібної торгівлі компанії HDFC Securities у Мумбаї. — Потенційний початок зниження ставки центральним банком може зробити місцеві акції ще привабливішими для іноземців та забезпечити більший приплив коштів», — додав він.

Привабливість індійських акцій також посилюється нерівномірним відновленням економіки Китаю і стурбованістю з приводу можливих геополітичних ризиків, пов'язаних з виборами в Європі та США.

У той час, як іноземці повертаються, місцеві інституційні інвестори, включаючи взаємні фонди та страхові компанії, продовжують вливати на ринок нові кошти, додавши $28 млрд цього року. Це можна порівняти з чистим припливом коштів із глобальних фондів у розмірі $1,5 млрд, який значною мірою відновився і став позитивним завдяки купівлі акцій у червні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» розбирався, чи зможе Індія стати «новим Китаєм», і чи варто приватним інвесторам звернути увагу на місцеві активи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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