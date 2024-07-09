Індійський ринок б'є рекорди завдяки глобальним інвесторам

Глобальні інвестори повернулися на індійський фондовий ринок, що підняло акції до рекордних висот, пише Bloomberg.

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Що відомо

Згідно з даними Bloomberg, чистий обсяг покупок іноземцями акцій перевищив $4 млрд з початку червня, з лишком компенсувавши їх продаж у квітні та травні.

Приплив коштів до Індії був зумовлений тим, що побоювання інвесторів щодо наступності політики — після несподівано слабких результатів партії прем'єр-міністра Нарендри Моді на виборах 4 червня — розсіялися.

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Події на ринку акцій ще раз підтверджують думку індійських «биків» про те, що основи економіки країни та стійкі корпоративні доходи витримають політичні наслідки виборів.

Відновлення покупок акцій іноземцями у поєднанні із сильними внутрішніми потоками сприяло подальшому зростанню ринку. Минулого тижня еталонний індекс Nifty 50 закрився на новому рекордному максимумі, оскільки інвестори вітали відданість уряду Моді безперервності політики в одній із економік світу, що найшвидше зростають.

«Індія — один із небагатьох великих ринків, які пропонують видиме зростання хорошими темпами протягом наступних кількох років, на яке практично не впливають глобальні події, — сказав Діпак Джасані, керівник відділу досліджень роздрібної торгівлі компанії HDFC Securities у Мумбаї. — Потенційний початок зниження ставки центральним банком може зробити місцеві акції ще привабливішими для іноземців та забезпечити більший приплив коштів», — додав він.

Привабливість індійських акцій також посилюється нерівномірним відновленням економіки Китаю і стурбованістю з приводу можливих геополітичних ризиків, пов'язаних з виборами в Європі та США.

У той час, як іноземці повертаються, місцеві інституційні інвестори, включаючи взаємні фонди та страхові компанії, продовжують вливати на ринок нові кошти, додавши $28 млрд цього року. Це можна порівняти з чистим припливом коштів із глобальних фондів у розмірі $1,5 млрд, який значною мірою відновився і став позитивним завдяки купівлі акцій у червні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» розбирався, чи зможе Індія стати «новим Китаєм», і чи варто приватним інвесторам звернути увагу на місцеві активи.