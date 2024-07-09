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9 липня 2024, 17:08

Влада шведського містечка Йотене продає землю вартістю від однієї данської крони

Влада шведського містечка Йотене, розташованого в 320 км на південний захід від Стокгольма, влаштувала розпродаж земельних ділянок під будівництво житла. Вартість землі становить від однієї данської крони (майже 6 грн) за квадратний метр, що викликало справжній ажіотаж, пише Ліга з посилання на CNN.

Влада шведського містечка Йотене, розташованого в 320 км на південний захід від Стокгольма, влаштувала розпродаж земельних ділянок під будівництво житла.
Фото:dw.com

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Розпродаж землі

Розпродаж перших 30 ділянок площею від 700 до 1200 квадратних метрів розпочали у травні 2024 року. Для цього обрали землю, яка простоювала на ринку упродовж багатьох років.

Ділянки могли придбати всі: як громадяни Швеції, так і люди з інших країн. Єдина вимога — будівництво житла мають розпочати упродовж двох років після купівлі.

За словами мера міста Йохана Монссона, мета розпродажу — привабити у Йотене якомога більше молодих людей і тим самим збільшити народжуваність та уповільнити старіння населення. Також це стало реакцією на економічний спад у регіоні.

«Ринок житла зараз дуже повільний у нашому регіоні та Швеції загалом через високі процентні ставки та деяку рецесію. Тож ми хотіли зробити ін'єкцію для ринку. (…) Ми подумали, що ця надзвичайна ситуація вимагає надзвичайних заходів, і зробили це. Тепер це стало сенсацією».

Спершу місто розраховувало на співпрацю з 30 зацікавленими покупцями, та вже згодом почало отримувати тисячі запитів про купівлю ділянок. Дзвінки надходили з усього світу, тож влада призупинила тендерний процес до початку серпня, аби визначити, як діяти далі. Один із варіантів розвитку подій передбачає перехід до торгів за землю, а не продаж ділянок по кроні за квадратний метр.

Подібні схеми з продажем ділянок і будинків у сільській місцевості мають популярність у країнах Південної Європи, зокрема в Італії. Однак, зазначає мер Монссон, у Швеції також є що запропонувати.

«По суті, це був трюк. Ми думали, нам пощастить продати одну-дві ділянки. Але зараз, з урахуванням інтересу, ми бачимо, що було б добре продати всі 30. (…) У нас значно більше землі, тож доведеться сісти й подивитися, чи зможемо ми зробити щось, аби це було більше, ніж 30 ділянок. Нам потрібно запропонувати щось людям», — зазначив він.

Як відомо, у самому містечку Йотене проживають 5000 мешканів, у ширшому муніципалітеті населення складає загалом 13 000 людей. Місцевість розташована на березі озера Венерн, яке є найбільшим на Скандинавському півострові та третім за площею в Європі. Для туристів поблизу Йотене також є невелика гора Кіннекулле та об'єкти, внесені до списку UNESCO: геопарк Платобергенс та архіпелаг озера Венерн.

За словами мера міста, зазвичай земельні ділянки в Йотене коштують близько 500 тисяч данських крон (2 млн грн), а будівництво будинку — 3−4 млн крон (18−24 млн грн). При цьому право власності на житло не скасовує візові правила.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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agfromua
agfromua
9 липня 2024, 18:19
#
Данські крони в Швеції? щось новеньке…
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