У Дніпрі викрили шахраїв, які вкрали майже 1,5 мільйона з рахунків загиблих військових (фото)

У Дніпрі правоохоронці викрили злочинців, які вкрали майже 1,5 млн грн з рахунків загиблих військових. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Правоохоронці Дніпра повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих систем.

Злочинна схема

За даними слідства, підозрювані, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.

Читайте також: Як успадкувати депозит і що робити, коли ворог розкрадає рахунки військових

Серед учасників групи був ІТ-шник. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.

Далі підозрювані знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переказували гроші на власні рахунки.

Наразі встановлено 20 потерпілих, сума завданих збитків — майже 1,5 млн грн.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, SIM-картки, військовий одяг та екіпірування, чорнові записи.

Всім учасникам групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.