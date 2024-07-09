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9 липня 2024, 15:47

У Дніпрі викрили шахраїв, які вкрали майже 1,5 мільйона з рахунків загиблих військових (фото)

У Дніпрі правоохоронці викрили злочинців, які вкрали майже 1,5 млн грн з рахунків загиблих військових. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

У Дніпрі правоохоронці викрили злочинців, які вкрали майже 1,5 млн грн з рахунків загиблих військових.
Фото: t.me/pgo_gov_ua

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Правоохоронці Дніпра повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи за фактами крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих систем.

Злочинна схема

За даними слідства, підозрювані, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.

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Серед учасників групи був ІТ-шник. Він змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.

Далі підозрювані знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переказували гроші на власні рахунки.

Наразі встановлено 20 потерпілих, сума завданих збитків — майже 1,5 млн грн.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, SIM-картки, військовий одяг та екіпірування, чорнові записи.

Всім учасникам групи обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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