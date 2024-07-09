На Волл-стріт фіксують сплеск корпоративних банкрутств — S&P

На Волл-Стріт фіксується найвищий рівень банкрутств з часів пандемії. Про це пише Business Insider з посиланням на дані S&P Global Intelligence.

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Рекордний показник

У червні було зафіксовано найвищий рівень місячних банкрутств з 2020 року, а загалом цьогорічний обсяг заявок уже перевищив рівень за останні 13 років.

Так, в червні було подано 75 заявок на банкрутство, а з початку 2024 року цей показник сягнув 346 заявки.

Фактори

Серед факторів, що сприяють закриттю бізнесу, окрім внутрішніх проблем, аналітики назвали високі відсоткові ставки, проблеми з ланцюжком постачання та зменшення споживчих витрат.

Так, Федеральна резервна система утримує процентні ставки на рівні 5,25%-5,50% уже майже рік, тож деякі аналітики звинуватили центральний банк у завданні шкоди економіці. Крім банкрутств, на тлі такої грошово-кредитної політики спостерігаються дефолти комерційної нерухомості та падіння в секторі приватного кредитування.

Які сектори страждають найбільше

Споживчий сектор лідирує за кількістю банкрутств цього року — 55 заявок. Далі йдуть охорона здоров’я та промисловість.