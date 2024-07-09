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9 липня 2024, 14:46

Поляки стурбовані можливим відтоком українських працівників через закон про мобілізацію

HR-експерти Польщі прогнозують, що українські чоловіки поступово переїжджатимуть з Польщі далі на захід Євросоюзу через закон про мобілізацію. Про це повідомляє Business Insider.

HR-експерти Польщі прогнозують, що українські чоловіки поступово переїжджатимуть з Польщі далі на захід Євросоюзу через закон про мобілізацію.
Фото: pixabay.com

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Військовозобов'язані чоловіки віком 18−60 років, зокрема, ті, що перебувають за кордоном зобов'язані оновити свої дані до 16 липня. Ця вимога може призвести до поступового відтоку українських працівників з місцевого ринку.

Зазначається, що громадянам, які не виконують цього обов'язку, не продовжать та не видадуть документи, що дають право на перебування за кордоном.

«Як наслідок, люди, чиї паспорти мають короткий термін дії, можуть втратити можливість подорожувати та працювати після закінчення чинності документів, що дозволяють легалізувати роботу та перебування за кордоном», — зазначив представник агентства зайнятості Gi Group Poland.

В повідомленні додають, що на страховому обліку перебували 760 200 працівників з України, приблизно 52% - чоловіки.

Більшість із них працюють на робітничих посадах в будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві, торгівлі.

Польські експерти сходяться в думці, що раптовий відтік українських громадян навряд чи реальний, але у довгостроковій перспективі він може зачепити тисячі людей.

Повідомляється, що найбільше ризикують компанії, де через профіль бізнесу в командах переважають чоловіки. Легка та харчова промисловість такої проблеми не відчувають.

Компанії в Польщі уже кілька місяців систематично втрачають працівників з України. Вони переїжджають в інші країни Євросоюзу, де зарплати вищі. Тому закон про мобілізацію стане ще одним фактором, який може збільшити масштаби переселення.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Kharakternyk
Kharakternyk
9 липня 2024, 15:07
#
HR-експерти Польщі прогнозують, що українські чоловіки поступово переїжджатимуть з Польщі далі на захід Євросоюзу через закон про мобілізацію.

Ахах:) А все робилось, щоб вони поверталися в неньку:)
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
9 липня 2024, 15:29
#
Хех, для этого нужно чтобы все страны мира до единой не принимали без документов) а с учётом того что даже в Европе почти все поводили болтом по губам нашим властям на идеи о выдаче и сказали что документы свои выдадут, то никто сюда не вернётся.
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