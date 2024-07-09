Після довгих судових баталій ФГВФО відновлює виплати вкладникам ПАТ «КСГ Банк»

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Як отримати виплати

З огляду на це з 10 липня 2024 року вкладники ПАТ «КСГ Банк», які ще не отримали гарантовану суму, можуть звертатись до банків-агентів Фонду за отриманням відшкодування за своїм вкладом без попереднього письмового звернення до Фонду.

Також вкладники можуть отримати кошти дистанційно:

через онлайн-сервіси (мобільні застосунки) таких банків як Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Сенс банк та Банк Південний.

за допомогою мобільного додатку Порталу «Дія».

Звертаємо увагу спадкоємців вкладників цих банків, що для отримання відшкодування на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємець повинен попередньо письмово звернутись до Фонду.

Детальніше про це зазначено у підрозділі «Вкладникам». Виплати коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину здійснюються за результатами розгляду індивідуального письмового звернення спадкоємця на адресу Фонду.