BYD інвестує $1 мільярд у будівництво заводу в Туреччині

Китайський автовиробник BYD і турецьке Міністерство промисловості та технологій підписали інвестиційну угоду на суму майже $1 млрд для відкриття заводу в Туреччині. Про це повідомляє Daily Sabah.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що передбачає угода

Угода передбачає створення заводу з виробництва електричних і акумуляторних гібридних автомобілів до 150 тис. транспортних засобів на рік і науково-дослідного центру технологій сталої мобільності в Туреччині.

Об'єкт забезпечить роботою до 5 тис. осіб, а запуск виробництва планується наприкінці 2026 року.

Новина про інвестиції, одні з найбільших за останні роки, з'явилися через кілька днів після того, як ЄС запровадив додаткові тимчасові тарифи до 38% на китайські електромобілі.

Чому обрали Туреччину

Автомобілі турецького виробництва користуються вільним доступом на ринки ЄС у рамках митного союзу, що діє з 1995 року. Туреччина — третій найбільший автовиробник у Європі та за перше півріччі 2024 року продала за кордон автотранспорту на $17 млрд.

BYD має потенціал продавати близько 20−25 тис. автомобілів на рік на ринку Туреччини та експортувати 75 тис. до ЄС.