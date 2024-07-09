Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 220 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 553 410 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 липня 2024, 8:30
Втрати ворога за 8 липня: 1 220 російських окупантів, 7 танків, 29 БПЛА та 36 ракет
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Втрати ворога
- особового складу — близько 553410 (+1220) осіб,
- танків — 8178 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 15704 (+19) од,
- артилерійських систем — 15015 (+49) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО — 880 (+0) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11922 (+29),
- крилаті ракети — 2389 (+36),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20212 (+62) од,
- спеціальна техніка — 2516 (+13)
Джерело: Мінфін
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