Вартість постачання флагманської сирої нафти Urals клієнтам в Азії з російського чорноморського порту Новоросійськ впала до найнижчого рівня з жовтня, пише Bloomberg із посиланням на дані Argus Media Ltd. Дешевші перевезення нафти помʼякшують вплив західних санкцій.
8 липня 2024, 19:44
Постачання російської нафти продовжує дешевшати
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Санкції «Великої сімки», спрямовані на позбавлення Кремля нафтодоларів, не досягають однієї зі своїх головних цілей — підвищення вартості постачання російської нафти.
Падіння вартості постачання дає змогу російським компаніям отримувати більшу частку доходу від кожного бареля нафти, яку вони продають покупцям у Китаї та Індії, які тепер стали найбільшими ринками для країни з того часу, як європейці припинили закупівлі.
За даними Argus, тепер постачання 1 млн барелів російської нафти марки Urals на північ Китаю з Новоросійська коштує $7,2 млн, що на $3,2 млн менше, ніж на початку квітня.
Джерело: Мінфін
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