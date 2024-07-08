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8 липня 2024, 18:37

Акції TSMC зросли до рекордного рівня через ризик дефіциту поставок у 2025 році

Акції найбільшого у світі виробника чіпів Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на Тайвані зросли до рекордного внутрішньоденного максимуму, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.

Акції найбільшого у світі виробника чіпів Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) на Тайвані зросли до рекордного внутрішньоденного максимуму, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниНа максимумі 8 липня акції TSMC коштували 1050 тайванських доларів (близько $32,4), що майже на 4,5% більше за ціну попереднього закриття.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На максимумі 8 липня акції TSMC коштували 1050 тайванських доларів (близько $32,4), що майже на 4,5% більше за ціну попереднього закриття. До закриття торгів зростання сповільнилося до 2,99%, акції TSMC коштували 1035 тайванських доларів ($31,9).

Зростанню акцій TSMC сприяло те, що аналітики Morgan Stanley підвищили цільову вартість паперів на 9%, зазначає Bloomberg, до 1180 тайванських доларів (майже $36,4).

Вони очікують, що TSMC наступного тижня покращить свій річний прогноз із продажу. 18 липня компанія опублікує фінансові результати за другий квартал 2024 року.

Крім того, Morgan Stanley очікує, що TSMC підвищить ціни на напівпровідникові пластини: це напівфабрикат, який використовується для виробництва мікросхем.

Компанія сигналізує про те, що у 2025 році можуть бути обмежені поставки передових чіпів, через що клієнти не отримають необхідні їм потужності, не підтримавши цінність TSMC, зазначають аналітики.

Нагадаємо

Акції TSMC у 2024 році зросли більш як на 75%, зазначає Bloomberg. Крім Morgan Stanley, на поліпшення річного прогнозу компанії очікують аналітики JPMorgan.

Загалом аналітики очікують, що виручка TSMC за другий квартал зросте на 36% рік до року, що стане найшвидшим темпом зростання з кінця 2022 року, зазначає Bloomberg із посиланням на зібрані дані.

TSMC — головний виробник чіпів для Nvidia та Apple і вважається ключовим бенефіціаром буму штучного інтелекту, зазначає Bloomberg. У першому кварталі чистий прибуток компанії зріс майже на 9%, до 225,49 млрд тайванських доларів ($6,98 млрд), що перевищило прогнози аналітиків. Квартальний виторг TSMC зріс до 592,64 млрд тайванських доларів ($18,22 млрд).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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