До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійки у купівлі та у продажу. Євро зросло на 23 копійки у купівлі та у продажу.
8 липня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 8 липня: на міжбанку євро зросло на 23 копійки, а долар на 14 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 8 липня
|
Закриття 8 липня
|
Зміни
|
40,58/40,60
|
40,72/40,74
|
14/14
|
43,92/43,93
|
44,15/44,16
|
23/23
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−40,95 грн. Євро купують за 43,80 грн, а продають за 44,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,95−41,04, євро — 44,38−44,52 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі