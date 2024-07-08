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8 липня 2024, 16:23

Фонд гарантування вперше продає актив банку «Конкорд»

Вперше на аукціон виставляється актив АТ «АКБ «Конкорд», що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Вперше на аукціон виставляється актив АТ «АКБ «Конкорд», що ліквідується Фондом гарантування вкладів.

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Деталі аукціону

11 липня у системі Прозорро.Продажі торгуватимуться права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою.

У повідомленні йдеться, що у забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено комерційну нерухомість, земельні ділянки, транспорт (трактори та комбайн зернозбиральний) та основні засоби.

Серед заставного майна зокрема:

  • комплекс нежитлових будівель, загальною площею 1719,8 кв м в селі Тукали Полтавської області;
  • земельні ділянки загальною площею 67,9106 га в с/раді Наріжанська, с/раді Горошинська, с/раді Пузирівська та с/раді Жовтнева Полтавської області.

Фонд звертає увагу, на продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лоту — 9,9 млн грн. Торги будуть проходити за англійською моделлю аукціону.

Передісторія

  • Правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку банку Конкорд у 2023 році.
  • Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 закону «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — ПВК/ФТ).

До теми: Банк «Конкорд» через суди намагається повернутись на ринок

Джерело: Мінфін
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