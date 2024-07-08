Фонд гарантування вперше продає актив банку «Конкорд»

Вперше на аукціон виставляється актив АТ « АКБ «Конкорд» , що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Деталі аукціону

11 липня у системі Прозорро.Продажі торгуватимуться права вимоги за кредитним договором, укладеним з юридичною особою.

У повідомленні йдеться, що у забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено комерційну нерухомість, земельні ділянки, транспорт (трактори та комбайн зернозбиральний) та основні засоби.

Серед заставного майна зокрема:

комплекс нежитлових будівель, загальною площею 1719,8 кв м в селі Тукали Полтавської області;

земельні ділянки загальною площею 67,9106 га в с/раді Наріжанська, с/раді Горошинська, с/раді Пузирівська та с/раді Жовтнева Полтавської області.

Фонд звертає увагу, на продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна лоту — 9,9 млн грн. Торги будуть проходити за англійською моделлю аукціону.

Передісторія

Правління Національного банку ухвалило рішення про виведення з ринку банку Конкорд у 2023 році.

Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 закону «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — ПВК/ФТ).

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