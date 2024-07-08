43% українців заробляють менше ніж 10 000 гривень — дослідження

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 липня 2024, 16:00

43% українців заробляють менше ніж 10 000 гривень — дослідження

Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття. Про це свідчать результати дослідження Gradus.

Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців.
Фото:/depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки заробляють українці

43% опитаних українців заробляють менше ніж 10 000 гривень. Для порівняння у 2023 році ця цифра становила 53%. А понад 20 000 тисяч гривень заробляють 21% респондентів.

Згідно з опитуванням, рівень доходу збільшився лише у 26%, ще у 21% — залишися без змін.

При цьому у більш ніж половини опитаних (53%) доходи зменшилися.

Лише 15% респондентів вважають свій рівень доходів достатнім для гідної якості життя. Проте більшість (56%) вважають його недостатнім, а ще 26% — категорично недостатнім.

Похвалитися доходами, більш ніж достатніми для якісного життя, в Україні зараз можуть лише 2% респондентів.

Нагадаємо

Середня зарплата в Україні у I кварталі 2024 рокустановила 18 903 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 20

+
+15
omen666
omen666
8 липня 2024, 16:12
#
Вже другий рік не можу знайти працівників на зарплату 20000 — хочуть 30000. дайте адреси тих за 10!
+
0
mantis05
mantis05
8 липня 2024, 16:14
#
Так то спросили сколько они официально получают) там или в конверте, основной бабос, или работать не хотят.
+
+17
Strain
Strain
8 липня 2024, 16:17
#
Прям первая ссылка в гугле. Кассир в АТБ З/п 8000 грн

Я ж так думаю вы ищите явно не кассиров и уборщиков.
+
0
omen666
omen666
8 липня 2024, 17:03
#
Є прибиральниці за 10? дайте дві!
+
0
vt313
vt313
8 липня 2024, 18:15
#

Strain, по поводу уборщиц.
https://www.yuta-clean.com.ua/vartist/
+
+21
SomeOne1999
SomeOne1999
8 липня 2024, 16:57
#
В центр занятости зайди, в какой-нибудь винницкой области. Найти он не может
+
0
Prya
Prya
8 липня 2024, 18:44
#
Ибо и не ищет. В Африке/Азии ещё дешевле и много. Но мы идём туда же.
+
0
penetrator1963
penetrator1963
8 липня 2024, 17:32
#
Аналогично. со скрипом на 20000 грн/мес получается кого-то найти.
+
+1
Dzyamko
Dzyamko
8 липня 2024, 17:56
#
Кыев не вся страна. И интересно кем.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
8 липня 2024, 18:21
#
Так если работа мужская и в белую то вы долго искать будете. Люди с отсрочкой щас меньше чем за штуку баксов работать не будут. Ну или может вы вообще прогеров себе хотите на 20к.
+
+22
Strain
Strain
8 липня 2024, 16:22
#
Ну так понятно. Это где-то у Зеленского в мечтах у нас европейская развивающаяся страна. А по факту обычная страна третьего мира с нищим населением.
Всё кто мог уже выехал. Кто не может — готовиться плыть через Тису.
А что будет когда война закончится — вообще не ясно. Люди за границей уже пускают корни. Очень многие мои знакомые нашли там работу и жильё. А сколько жён с детьми ждут своих мужчин…
Так что скоро и на 50 000 грн никто не захочет работать.
Будем звать мигрантов с Сирии.
+
0
vd09
vd09
8 липня 2024, 18:36
#
Обычно таких как вы банят и удаляют комментари за жалобы «патриотов». У меня несколько человек работают в/на Украине и получают +5k usdt в крипте, которых не очень достаточно. Сам я тратил только на еду 300−400 долларов за ½ недели (каждый день доставка еды).
+
0
Prya
Prya
8 липня 2024, 18:45
#
Навезут мигрантов, стопудов. Только это будет уже совсем другая страна.
+
+15
plitt
plitt
8 липня 2024, 16:36
#
Нечего жаловаться, не хотели быть самостоятельными получите цены по европейски, а зарплаты как полагается младшим партнерам, еще радоваться надо что таможенные тарифы сняли пока, Никто капитализм в европе не отменял, место украины как это сказать то повежливее, внизу пирамиды. Как у Задороного о прибалтике, были лицом СССР, а стали жопой европы
+
0
nitrolog
nitrolog
8 липня 2024, 16:59
#
Як же ви боти москальські дістали, просто скрізь лізуть
+
0
vd09
vd09
8 липня 2024, 18:41
#
Может быть тебя уже свои достали за «нетакмыслення»? Про таможку какой-то бред, для физических лиц с каждым днем все хуже и хуже работать «в белую». Для юридических маленькие послабления есть, но это все еще очень грустно.
+
+1
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 липня 2024, 17:24
#
Уважаемая редакция!
Зачем вы тащите и для какой цели, сюда этот «чудо — бред».
Прочтите первоисточник. а именно — количество респондентов —
Кількість респондентів: Широка аудиторія: 1166 Представники бізнесу EBA: 472 !!!

https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2024/07/Gradus_Full-Report_EBA_ukr_26062024.pdf

Учитывая (условно) что взрослое население Украины, сегодня составляет около или более 20 млн человек, то процент опрошенных составил около 0.01 %
Вам, уважаемые журналисты самим не смешно, говорить о «результатах» опроса.
Это полное «дно» для редакции любого уважаемого издания.
Читаем на сайте «градус»
Gradus Research Plus.
Перша смартфон-панель в Україні.
Унікальна технологія проведення досліджень, від 6 годин на національне поле
https://gradus.app/uk/

…какие, мля иследования…
+
0
huliolopez
huliolopez
8 липня 2024, 17:45
#
>методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.
Топ-аналітика, майже відразу після зарплатного опитування в «Труха»
+
+16
Dzyamko
Dzyamko
8 липня 2024, 17:55
#
Какие то в комментариях сказочники на 20 тысяч найти не могут, ну может кыев, да не все в кыеве живут, зайдите на сайты поиска работ или центр занятости, центр занятости все почти вакансии 8 10 к по всей Украине, восток центр 8 15 к, западная там вообще никакой работы нет, как бывший житель западной говорю, ну зато в ужасе от тцк не надо боятся, уехал ещё до войны, а все благодаря безработице . 👏 Когда на 80 тысячный город 1,2 вакансия сварщика за 12к. Представляю каково тем кто на фронте воюет за такую страну, тут разве что 1 стимул, ненависть до русских, ну или принуждение.
+
0
vt313
vt313
8 липня 2024, 18:17
#
Dzyamko, маленький райцентр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/torgoviy-agent-kurr-z-avto-zborv-zborvskiy-r-n-IDWltik.html
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає vd09 и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами