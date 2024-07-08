43% українців заробляють менше ніж 10 000 гривень — дослідження

Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття. Про це свідчать результати дослідження Gradus .

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Скільки заробляють українці

43% опитаних українців заробляють менше ніж 10 000 гривень. Для порівняння у 2023 році ця цифра становила 53%. А понад 20 000 тисяч гривень заробляють 21% респондентів.

Згідно з опитуванням, рівень доходу збільшився лише у 26%, ще у 21% — залишися без змін.

При цьому у більш ніж половини опитаних (53%) доходи зменшилися.

Лише 15% респондентів вважають свій рівень доходів достатнім для гідної якості життя. Проте більшість (56%) вважають його недостатнім, а ще 26% — категорично недостатнім.

Похвалитися доходами, більш ніж достатніми для якісного життя, в Україні зараз можуть лише 2% респондентів.

Нагадаємо

Середня зарплата в Україні у I кварталі 2024 рокустановила 18 903 грн.