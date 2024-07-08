Заробіток від 10 до 20 тисяч гривень отримують 31% українців. При цьому 82% опитаних вважають, що їхній рівень доходу є недостатнім для прожиття. Про це свідчать результати дослідження Gradus.
43% українців заробляють менше ніж 10 000 гривень — дослідження
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Скільки заробляють українці
43% опитаних українців заробляють менше ніж 10 000 гривень. Для порівняння у 2023 році ця цифра становила 53%. А понад 20 000 тисяч гривень заробляють 21% респондентів.
Згідно з опитуванням, рівень доходу збільшився лише у 26%, ще у 21% — залишися без змін.
При цьому у більш ніж половини опитаних (53%) доходи зменшилися.
Лише 15% респондентів вважають свій рівень доходів достатнім для гідної якості життя. Проте більшість (56%) вважають його недостатнім, а ще 26% — категорично недостатнім.
Похвалитися доходами, більш ніж достатніми для якісного життя, в Україні зараз можуть лише 2% респондентів.
Нагадаємо
Середня зарплата в Україні у I кварталі 2024 рокустановила 18 903 грн.
Коментарі - 20
Я ж так думаю вы ищите явно не кассиров и уборщиков.
Strain, по поводу уборщиц.
https://www.yuta-clean.com.ua/vartist/
Всё кто мог уже выехал. Кто не может — готовиться плыть через Тису.
А что будет когда война закончится — вообще не ясно. Люди за границей уже пускают корни. Очень многие мои знакомые нашли там работу и жильё. А сколько жён с детьми ждут своих мужчин…
Так что скоро и на 50 000 грн никто не захочет работать.
Будем звать мигрантов с Сирии.
Зачем вы тащите и для какой цели, сюда этот «чудо — бред».
Прочтите первоисточник. а именно — количество респондентов —
Кількість респондентів: Широка аудиторія: 1166 Представники бізнесу EBA: 472 !!!
https://eba.com.ua/wp-content/uploads/2024/07/Gradus_Full-Report_EBA_ukr_26062024.pdf
Учитывая (условно) что взрослое население Украины, сегодня составляет около или более 20 млн человек, то процент опрошенных составил около 0.01 %
Вам, уважаемые журналисты самим не смешно, говорить о «результатах» опроса.
Это полное «дно» для редакции любого уважаемого издания.
Читаем на сайте «градус»
Gradus Research Plus.
Перша смартфон-панель в Україні.
Унікальна технологія проведення досліджень, від 6 годин на національне поле
https://gradus.app/uk/
…какие, мля иследования…
Топ-аналітика, майже відразу після зарплатного опитування в «Труха»
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/rabota/torgoviy-agent-kurr-z-avto-zborv-zborvskiy-r-n-IDWltik.html