Сьогодні вранці російський агресор завдавав удару по найбільшій дитячій спеціалізованій лікарні України «Охматдит» у місті Київ.
8 липня 2024, 14:23
Долучайтеся до збору на потреби лікарні ''Охматдит'' і підопічних фонду ''Таблеточки''
Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі.
Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам.
Підтримати лікарню можна за посиланнями:
Джерело: Мінфін
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