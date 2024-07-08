Paramount об'єднується зі студією Skydance й отримає нового власника

Одна з найбільших голлівудських кінокомпаній Paramount змінить власника у результаті об'єднання зі студією Skydance. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Етапи інвестицій

На першому етапі інвестиційний фонд RedBird Capital Partners і сім'я мільярдера Ларрі Еллісона (його син — засновник Skydance), виплатять $2,4 млрд у вигляді коштів за National Amusements, материнську компанію Paramount.

На другому етапі вони віддадуть ще $4,5 млрд за акції класу «А» та «В», тобто з та без права голосу, Paramount, а також інвестують $1,5 млрд у вигляді первинного капіталу.

New Paramount

В результаті злиття буде сформовано компанію New Paramount з оцінкою вартості на рівні $28 млрд.

Закриття угоди щодо злиття очікується у першій половині 2024 року. Після цього сім'я Еллісон та RedBird володітимуть 100% акцій New Paramount класу «A» та 69% акцій класу «B».

Керівниками нової компанії стануть син засновника Oracle Девід Еллісон (голова правління і гендиректор) та Джеф Шелл (президент).