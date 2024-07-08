Перший іноземний банк вирішив ліквідувати свою «дочку» в росії

Російське ТОВ «Амерікен Експрес Банк», яке належить американській компанії, подало заяву про ліквідацію 4 липня. Про це пише «Бізнес.Цензор» з посиланням на «Коммерсант».

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Що відомо

Російський диктатор путін ще у жовтні 2022 року затвердив перелік із 45 банків з іноземною участю, яким було заборонено проводити угоди з частками та акціями без особливого дозволу.

Російський «Амерікен Експрес Банк» став першим із цього переліку, який ухвалив рішення добровільно здати ліцензію замість продажу бізнесу. У травні 2024 року путін підписав розпорядження, яке дозволяє добровільну ліквідацію банку.

«Амерікен Експрес Банк» (оператор платіжної системи American Express) має базову ліцензію на здійснення банківських операцій із коштами в рублях та іноземній валюті.

Дочірній банк American Express Company працював у росії з 2005 року. Чистий збиток «Амерікен Експрес Банку» в 2023 році за російськими стандартами звітності становив 87,4 млн рублів після 428,5 млн рублів прибутку роком раніше.

Нагадаємо

У березні 2022 року, одразу після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, міжнародна платіжна компанія American Express припинила роботу в росії та білорусі.