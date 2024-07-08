Україна залучить від ЄІБ 100 мільйонів євро на відновлення українських громад

Україна та Європейський інвестиційний банк підписали фінансову угоду про залучення 100 млн євро для підтримки громад, насамперед тих, які постраждали внаслідок військової агресії рф. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Що відомо

Відповідну угоду підписали під час Міжнародної конференції з відновлення України, вона знаходиться в процесі ратифікації.

Зазначається, що підтримка ЄІБ буде зосереджена зокрема на таких сферах:

відновлення об'єктів муніципальної інфраструктури, зокрема школи (включаючи заходи з реформування системи шкільного харчування) та заклади охорони здоров’я;

проєкти із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;

об'єкти інфраструктури в сферах водопостачання, водовідведення та теплопостачання.

У міністерстві наголосили, що за період з 2014 року на підтримку для відбудови у межах двох фінансових угод між Україною та ЄІБ було залучено 540 млн євро коштів позики.

Починаючи з 2014 року, за рахунок цих коштів реалізується понад 400 соціальних проєктів: школи, відновлення дитячих садочків, закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної інфраструктури, проєктів із забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб тощо.