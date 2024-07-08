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8 липня 2024, 13:40

Запрошуємо бізнес скористатись кредитними програмами Ощаду для посилення енергонезалежності

Ощадбанк пропонує українському бізнесу доступні кредити на придбання альтернативних джерел електроенергії для підтримання безперебійного режиму роботи. Підприємства мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) можуть розраховувати на пільгову державну фінансову підтримку в межах програми «Доступні кредити 5−7−9%», яка реалізується урядом. Максимальна сума такого фінансування становить 150 млн грн.

Щодо позик поза програмою «Доступні кредити 5−7−9%» та на суми більше ніж 150 млн грн Ощадбанк пропонує протягом першого року процентну ставку на рівні 13,5% в рамках умов базового продукту (інвестиційне кредитування); починаючи з 2-го року застосовується плаваюча ставка (не більше UIRD12M + 3%). Такі умови визначено в меморандумі, якій Ощад спільно з іншими провідними фінансовими установами уклав на Банківському форумі 25 червня з метою сприяння відновленню енергетичної інфраструктури.

Кредити надаються на придбання та встановлення електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних, вітрових, біогазових станцій, газотурбінних та газопоршневих електростанцій, промислових акумуляторів, когенераційних установок твердопаливних котлів — усього, що потрібно для енергонезалежності.

Також існує можливість фінансування за пільговими ставками від 0,01% за партнерськими ініціативами без застави та комісії: в Ощаді акредитовані / знаходяться в процесі акредитації більше 30 партнерів.

Серед переваг партнерської програми:
• фінансування в рамках державної програми «Доступні кредити 5−7−9%»;
• пріоритетний розгляд заявки і скорочений час прийняття рішення щодо кредитування;
• спрощений пакет фінансових документів для отримання рішення;
• оперативна комунікація, допомога та супроводження заявки менеджером, відповідальним за партнерські програми на регіональному рівні;
• попереднє рішення банку щодо кредитної заявки протягом 24 годин.

Крім цього, підприємці можуть скористатись програмою співпраці з ЄБРР та отримати кредит зі спрощеними вимогами до застави й можливістю отримання гранту у вигляді кешбеку до 30%.

Контактний телефон для великих корпоративних клієнтів — 044−249−2327 (Євген М'ячин), для клієнтів ММСБ — 0−800−219−800 (контакт-центр). Подати заявку на кредитування представники ММСБ також можуть онлайн на сайті Ощадбізнес .

Джерело: Мінфін
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