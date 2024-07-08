Банки в Японії нарощують фінансування виробництво мікросхем

Найбільші банки Японії прискорюють свій перехід до збільшеного кредитування виробництва мікросхем. Про це повідомляє The Japan Times.

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Деталі

Одинадцять регіональних банків острова Кюсю та префектури Окінава підписали угоду про партнерство з метою сприяння концентрації напівпровідникової промисловості в регіоні.

За оцінками Центру економічних досліджень Кюсю, економічний ефект від інвестицій в чипи на острові Кюсю складе 20,1 трлн єн ($125,3 млрд) протягом 10 років.

Очікуючи на зростання попиту на кошти з боку цих галузей, оскільки штучний інтелект продовжує свій розвиток, банки створили спеціальні команди і навіть співпрацюють з регіональними конкурентами, щоб краще підготуватися.

Зростання інвестицій

Інвестиції в японський напівпровідниковий бізнес в останні роки зростають, оскільки Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), найбільший у світі виробник напівпровідників, будує заводи в префектурі Кумамото. А компанія Rapidus, яка має намір виробляти чипи наступного покоління, відкриває завод на Хоккайдо.