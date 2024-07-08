У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 10 копійок у продажу.
8 липня 2024, 10:35
Курс валют на 8 липня: долар та євро в банках подорожчали
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках додав 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−40,95 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,35 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,87−40,97, євро — 44,30−44,45 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 40,58−40,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,92−43,93 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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