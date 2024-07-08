Фонд держмайна залучив 181,6 мільйона гривень на приватизаційних аукціонах

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Торги на аукціонах

За даними Фонду, середнє зростання вартості об'єктів становить 7,4 раза. Загалом у торгах взяли участь 54 учасники, тобто у середньому за актив змагалися майже 7 інвесторів.

Найдорожчим лотом тижня став єдиний майновий комплекс ДП «Державний проєктний інститут «ДІПРОВЕРФ», який був реалізований за 107 млн грн.

Плани на поточний тиждень

На наступний тиждень заплановане проведення 12 онлайн-аукціонів. Зокрема, 10 липня відбудеться продаж ЄМК ДП «Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство». Актив включає 15 об'єктів нерухомості та інфраструктури загальною площею понад 5 691,7 кв.м.

Ключові умови приватизації включають збереження профілю діяльності підприємства протягом 10 років та заборону на звільнення працівників протягом 6 місяців. Стартова ціна — 114,9 млн грн.

Також оголошено аукціон з продажу ЄМК ДП «Інвестагро». Об'єкт включає 25 одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею — 6 222,2 м². Стартова ціна — 24,5 млн грн, дата проведення торгів — 8 липня.