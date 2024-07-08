Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 200 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 552 190 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 липня 2024, 8:15
Втрати ворога за 7 липня: 1 200 російських окупантів, 16 танків, 1 літак та 31 БПЛА
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 552190 (+1200) осіб,
- танків — 8171 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 15685 (+40) од,
- артилерійських систем — 14966 (+29) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО — 880 (+1) од,
- літаків — 361 (+1) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11893 (+31),
- крилаті ракети — 2353 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20150 (+47) од,
- спеціальна техніка — 2503 (+8)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі