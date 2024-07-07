Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 550 990 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 липня 2024, 8:40
Втрати ворога за 6 липня: 1 150 російських окупантів, 2 танки та 53 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 550990 (+1150) осіб,
- танків — 8155 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 15645 (+16) од,
- артилерійських систем — 14937 (+40) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО — 879 (+1) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11862 (+53),
- крилаті ракети — 2352 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20103 (+50) од,
- спеціальна техніка — 2495 (+16)
Джерело: Мінфін
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