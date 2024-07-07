У неділю, 7 липня, з 7:00 до 15:00 графіки обмеження енергопостачання діяти не будуть. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
7 липня 2024, 8:10
Укренерго: До 15:00 графіки відключень електроенергії не діятимуть. Після — дві черги одночасно
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Графіки відключень
З 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно. Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Джерело: Мінфін
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