6 липня, з 10.00 до 15:00 графіки відключень електроенергії не діятимуть. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
6 липня 2024, 10:27
Укренерго: з 10.00 до 15:00 графіки відключень електроенергії не діятимуть
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Яка причина
Причиною скасування графіків в Укренерго називають знижене споживання у вихідний та збільшення виробітки СЕС.
Джерело: Мінфін
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