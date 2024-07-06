Найбільший у світі пенсійний фонд зафіксував рекордний прибуток

Державний пенсійний фонд Японії (GPIF) отримав дохід від інвестицій у розмірі 22,7% від сукупного обсягу активів, або 45,42 трлн ієн ($281,2 млрд), за підсумками фінансового року, що завершився 31 березня.

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Активи фонду

Обсяг активів під управлінням фонду на кінець фінроку склав 245,98 трлн єн.

Річний прибуток від інвестицій GPIF є рекордним. Попередній максимум був зафіксований у 2020 році — 37,8 трлн ієн.

Прибутковість інвестицій в акції японських компаній минулого фінроку склала 41,4%, в іноземні акції — 40%, в іноземні облігації — 15,8%. При цьому GPIF втратив 2% на вкладеннях у японські бонди.

На кінець минулого фінроку 24,33% активів GPIF припадало на акції японських компаній, 24,86% — на закордонні акції, 23,86% — на іноземні бонди та 26,95% — на японські облігації.

Прибутковість інвестицій пенсійного держфонду Японії у січні-березні становила 9,5%.