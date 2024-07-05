Фінській банківській групі Nordea висунули звинувачення у відмиванні російських грошей

Влада Данії висунула звинувачення у відмиванні мільярдів євро із росії фінській банківській групі Nordea — найбільшій у Скандинавії за розміром активів. Про це повідомляє Danmarks Radio.

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Що відомо про справу

Підозрілі трансакції на суму 26 млрд данських крон (3,5 млрд євро, 3,75 млрд дол) було виявлено в данській «дочці» фінського банку в період із 2012 до 2015 року, вони пов'язані з численними російськими клієнтами.

Виявлений випадок відмивання в банку Nordea є найбільшим в історії банківського сектору Данії.

В повідомленні додають, що банк виявився нездатним здійснити адекватний контроль за операціями російських клієнтів через свій офіс у Копенгагені, а також проігнорував попередження влади Данії.

Зв'язки з рф

Nordea працював у Росії з 1994 року, а у 2010-х роках його російська «дочка» входила до 30 найбільших банків країни.

Після анексії Криму і першої хвилі західних санкцій фінська група почала поступово згортати російський бізнес, а у 2020 році ухвалила рішення про ліквідацію дочірньої структури у РФ.