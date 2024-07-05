До закриття міжбанку курс долара зріс на 9 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
5 липня 2024, 17:20
Курс валют на вечір 5 липня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 5 липня
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Закриття 5 липня
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Зміни
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40,49/40,51
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40,58/40,60
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9/9
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43,82/43,82
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43,89/43,90
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7/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−40,90 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,85−40,95, євро — 44,20−44,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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