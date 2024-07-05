Національний банк встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на понеділок, 8 липня. Гривня впала у парі з євро, а у парі з доларом курс майже не змінився. Про це свідчать дані НБУ.
5 липня 2024, 16:51
НБУ встановив курс валют на понеділок: гривня впала у парі з євро
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Отже, курс гривні до долара становить 40,5420 грн/$, порівняно із 40,5458 грн/$ у п'ятницю. 4 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 40,7599 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 8 копійок — до 43,8624 грн за євро. Місяць тому, 3 червня, він опускався до рекорду — 43,9850 грн за євро.
Джерело: Мінфін
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