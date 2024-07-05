Нацбанк пропонує суттєво посилити внутрішній аудит для платіжних установ

НБУ пропонує посилити вимоги до системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками у великих платіжних установах, установах електронних грошей, поштовиків, які надають фінансові платіжні послуги, а також філій іноземних платіжних установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Що пропонує НБУ

Пропонується зобов’язати небанківських надавачів платіжних послуг створювати у своїй структурі окремі підрозділи внутрішнього аудиту, з управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або покласти виконання відповідних функцій на внутрішнього аудитора / головного внутрішнього аудитора, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера.

Також пропонується впровадити право вето ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера на рішення виконавчого органу з питань бізнес-моделі, системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, тарифної політики, ризик-апетиту та лімітів ризику.

Вимоги до документації

Пропозиція вводить перелік та вимоги до ключових внутрішніх документів із питань системи управління, зокрема положень про систему внутрішнього контролю, про контроль за дотриманням норм (комплаєнс), про внутрішній аудит, а також кодексу поведінки (етики) та запобігання конфліктам інтересів, стратегії управління ризиками, декларації схильності до ризиків, політик управління ризиками / окремими видами ризиків.