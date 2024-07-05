Нацбанк пропонує суттєво посилити внутрішній аудит для платіжних установ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 липня 2024, 15:37

Нацбанк пропонує суттєво посилити внутрішній аудит для платіжних установ

НБУ пропонує посилити вимоги до системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками у великих платіжних установах, установах електронних грошей, поштовиків, які надають фінансові платіжні послуги, а також філій іноземних платіжних установ. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ пропонує посилити вимоги до системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками у великих платіжних установах, установах електронних грошей, поштовиків, які надають фінансові платіжні послуги, а також філій іноземних платіжних установ.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонує НБУ

Пропонується зобов’язати небанківських надавачів платіжних послуг створювати у своїй структурі окремі підрозділи внутрішнього аудиту, з управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або покласти виконання відповідних функцій на внутрішнього аудитора / головного внутрішнього аудитора, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера.

Також пропонується впровадити право вето ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера на рішення виконавчого органу з питань бізнес-моделі, системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, тарифної політики, ризик-апетиту та лімітів ризику.

Вимоги до документації

Пропозиція вводить перелік та вимоги до ключових внутрішніх документів із питань системи управління, зокрема положень про систему внутрішнього контролю, про контроль за дотриманням норм (комплаєнс), про внутрішній аудит, а також кодексу поведінки (етики) та запобігання конфліктам інтересів, стратегії управління ризиками, декларації схильності до ризиків, політик управління ризиками / окремими видами ризиків.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+45
potator
potator
5 липня 2024, 16:02
#
А может все-таки сдавать тест на наркотики раз в 3 месяца для гос службы нужно ввести и в драгер дышать за час до конца рабочего дня каждый день
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
5 липня 2024, 16:36
#
БРАВО !!!
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
5 липня 2024, 16:28
#
А как обычно все обязанности возложат на простых операторов чтобы сэкономить как экономят на первинном финмониторинге и на державном, сделав первичный банки, а державный НБУ :D слишком много хотят слишком мало дают :D
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами