Торгова війна скасовується: Китай сподівається на угоду з ЄС

Міністерство торгівлі Китаю заявило у четвер, що сподівається невдовзі досягти угоди з Європейським союзом про заплановані тарифи блоку на імпорт китайських електромобілів, пише CNBC.

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Питання мит обговорять міністри

У середині червня Європейська комісія оголосила, що якщо переговори з Китаєм пройдуть невдало, блок почне вводити додаткові мита на імпортовані китайські електромобілі в четвер, 4 липня. Остаточні заходи набудуть чинності через 4 місяці після цієї дати, за даними прес-релізу Європейської комісії.

«Ми сподіваємося, що європейська сторона працюватиме з Китаєм, щоб піти назустріч один одному, виявить щирість, прискорить процес консультацій і, спираючись на правила та реальність, якнайшвидше досягне взаємоприйнятного рішення», — заявило Міністерство торгівлі Китаю.

Міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао та комісар Європейської комісії з торгівлі Валдіс Домбровскіс провели віртуальну зустріч 22 червня, щоб обговорити ситуацію.

Розслідування ЄС

Минулого року ЄС розпочав розслідування ролі держсубсидій у виробництві електромобілів у Китаї.

Індустрія нових транспортних засобів, яка включає гібридні автомобілі та автомобілі, що працюють тільки на електроакумуляторах, швидко розвивається в Китаї, і автовиробники, такі як BYD, почали експортувати свої автомобілі в Європу та інші регіони.

Згідно з аналізом американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, китайський уряд витратив $230,8 млрд за більш ніж десятиліття на розвиток індустрії електромобілів.