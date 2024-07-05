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5 липня 2024, 12:18

Лейбористи вперше за 14 років виграли вибори в Британії. Кір Стармер стане новим премʼєр-міністром

Лейбористська партія отримала більшість у Палаті громад Великої Британії та сформує наступний уряд. Премʼєр-міністр Ріші Сунак визнав поразку Консервативної партії. Лідер Лейбористської партії Кір Стармер привітав однопартійців з перемогою і замінить Сунака на посаді премʼєр-міністра, пише BBC.

Лейбористська партія отримала більшість у Палаті громад Великої Британії та сформує наступний уряд.

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Результати виборів

Лейбористська партія може отримати 410 із 650 місць у парламенті. Правляча Консервативна партія отримає лише 131 місце, що є найгіршим результатом партії у післявоєнній історії. Ліберальні демократи можуть претендувати на 61 мандат, Шотландська національна партія — на десять, свідчать дані екзитполів.

Стармер сказав прихильникам лейбористів, що країна прокидається від «сонячного світла надії». За його словами, країна «готова до змін», які «починаються просто тут. «Це ваша демократія, ваша спільнота і ваше майбутнє. Ви проголосували, і тепер нам час діяти», — заявив лідер Лейбористської партії.

Консервативна партія перебувала при владі 14 років, здобувши перемогу на чотирьох останніх виборах поспіль.

Сунак став 57-м премʼєр-міністром Великої Британії у жовтні 2022 року. Він увійшов на Даунінг-стріт як наймолодший глава уряду (42 роки) за останні два століття.

Як це вплине на Україну

Лідери лейбористів заявляли про прихильність до України, тому особливих змін у політиці не передбачається.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
potator
potator
5 липня 2024, 13:04
#
Лидеры лейбористов заявляли о приверженности Украине, обеспокоенности пока ны выражали, петушки пока пусть остаются у петрушек
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 липня 2024, 13:05
#
Шило на мило:)
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