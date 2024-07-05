МВФ оновив сценарій та прогнози по Україні

МВФ оновив негативний сценарій, у якому зберігається припущення про більш інтенсивну війну, що триватиме до кінця 2025 року. Про це ідеться в матеріалах МВФ, опублікованих на його сайті, передає «Інтерфакс-Україна».

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Прогноз на 2024 рік

Тепер передбачається, що шок почнеться в третьому кварталі 2024 року порівняно з другим кварталом 2024 року в третьому перегляді. Скорочення економіки сягне 1,7% у 2024 році порівняно зі зростанням у базовому сценарії на 2,5−3,5%.

У попередньому негативному сценарії МВФ оцінював можливий спад економіки України цьогоріч у 4%, але водночас припускав його припинення і нульове зростання наступного року, тоді як тепер Фонд вважає, що за негативного сценарію наступного року економіка України скоротиться ще на 1%.

Згідно з прогнозами, дефіцит енергоресурсів, що зберігається, призведе до зниження виробництва у 2025 році, що спричинить подальше скорочення ВВП на 1% у 2025 році, порівняно з третім переглядом.

Вплив війни

Фонд очікує, що більш затяжна війна вплине на економічні настрої, доступність енергоносіїв, темпи повернення мігрантів, потреби в бюджетних витратах і експортний потенціал.

В оновленому негативному сценарії оцінку дефіциту торговельного балансу цьогоріч збільшено на $1,3 млрд — до $34,4 млрд, наступного року — на $0,7 млрд, до $26,0 млрд порівняно з відповідно $27,8 млрд і $32,2 млрд у базовому варіанті.

Підвищено також і оцінку дефіциту поточного рахунку з 7,9% ВВП до 8,6% ВВП цьогоріч і з 1,4% ВВП до 1,7% ВВП наступного року, тоді як у базовому сценарії ці показники прогнозуються на рівні відповідно 5,8% ВВП і 6,9% ВВП.

Валютний ринок

Дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню і, як очікується, зберігатимуться довше з огляду на погіршення показників експорту, що призведе до вищого номінального знецінення в найближчі роки, перш ніж воно наблизиться до базового тренду.

Згідно з ними, тимчасовий тиск на режим керованої гнучкості обмінного курсу в межах сценарію зниження курсу може зажадати повторного введення деяких заходів валютного контролю, що використовувалися раніше під час війни.

З урахуванням перерахованого вище в негативному сценарії оцінку міжнародних резервів на кінець цього року знижено на $1,9 млрд — до $32,5 млрд, на кінець наступного — на $3,4 млрд, до $36,6 млрд проти $41,8 млрд і $43,0 млрд у базовому сценарії.

Водночас завдяки зниженню на цей і наступний рік у негативному сценарії оцінки дефіциту бюджету на 1,0−0,9% ВВП — до 27,4% ВВП і 23,9% ВВП відповідно МВФ поліпшив оцінку боргу на 1,2−1,7% ВВП — до 104,7% ВВП і 121,5% ВВП відповідно.

Інфляція

Що стосується інфляції, то її прогноз у негативному сценарії залишено колишнім: 10% цього року і 8,5% наступного проти 8% і 7% у базовому прогнозі.