Курс валют на 5 липня: у банках долар подешевшав на 15 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара знизився на 15 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та 4 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,45−40,95 грн. Євро купують за 43,65 грн, а продають за 44,25 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,77−40,85, євро — 44,10−44,27 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,49−40,51 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,82−43,82 грн/євро.

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