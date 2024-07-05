Сьогодні графіки відключення світла діятимуть цілодобово

У п'ятницю, 5 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби по всій території України. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

«З 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги», — йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

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Нагадаємо

Після того, як росія знищила значну частину енергогенерації в Україні, було запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії.