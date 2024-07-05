У п'ятницю, 5 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби по всій території України. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
5 липня 2024, 9:12
Сьогодні графіки відключення світла діятимуть цілодобово
«З 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги», — йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.
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Нагадаємо
Після того, як росія знищила значну частину енергогенерації в Україні, було запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії.
Джерело: Мінфін
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