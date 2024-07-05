Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 548 580 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 липня 2024, 8:53
Втрати ворога за 4 липня: 1 110 російських окупантів, 10 танків та 57 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 548580 (+1110) осіб,
- танків — 8142 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 15611 (+11) од,
- артилерійських систем — 14831 (+54) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО — 878 (+0) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11751 (+57),
- крилаті ракети — 2342 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19977 (+54) од,
- спеціальна техніка — 2473 (+5).
Джерело: Мінфін
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