До закриття міжбанку курс долара знизився на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро подешевшало на 11 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
4 липня 2024, 17:32
Курс валют на вечір 4 липня: долар на міжбанку подешевшав на 15 копійок
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Відкриття 4 липня
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Закриття 4 липня
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Зміни
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40,63/40,66
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40,49/40,51
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14 /15
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43,85/43,87
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43,74/43,75
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11/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,60−41,00 грн. Євро купують за 43,65 грн, а продають за 44,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,80−40,89, євро — 44,10−44,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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