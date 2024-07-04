Agro Invest Day 2024: що готує конференція цьогоріч і кому не слід її пропускати

Відкриття ринку землі припало на складний період для нашої країни, адже повномасштабна війна вплинула на плани ключових гравців ринку. Попри це земельна реформа триває, а з 1 січня 2024 року почався її другий етап — купувати землю дозволили юрособам.

Оскільки цей напрямок інвестування чи не наймолодший в Україні, потенційним інвесторам є ще багато чому повчитися. Тому конференція Agro Invest Day стане справжньою знахідкою для тих, хто хоче розбиратися, як правильно купити, здати чи продати землю.

Ми вирішили розповісти, про що саме буде Agro Invest Day 2024.

Спікери та теми

Конференція пройде 11 липня в UNIT.City у Києві. Захід досить тривалий — учасники перебуватимуть на локації з 13:00 до 20:00. Протягом цього часу на гостей заходу чекатимуть:

виступи понад 15 спікерів;

можливість долучитися до дискусій та отримати актуальну інформацію щодо ринку землі та останніх запроваджених змін;

можливість долучитися до нетворкінгу для встановлення ділових та дружніх контактів, зустрічей з потенційними партнерами, інвесторами та клієнтами.

Серед спікерів будуть експерти ринку землі, професійні інвестори та аналітики. Наприклад, Роман Нейтер, експерт із аграрної та земельної політик KSE, темою доповіді якого стане «Ринок землі через 3 роки: тенденції, ціни, активність гравців, статистика».

Спікером Agro Invest Day також стане комерційний директор «Твоє Коло», професійний інвестор в нерухомість Єгор Лісничий. Він розповідатиме про пасивні інвестиції на ринку землі, зокрема про інструменти, стратегії та дохідність.

А також одним зі спікерів буде Віталій Федоришен інвестор-практик із досвідом 15 років. Він детально та наприкладах розкаже про всі можливості та перспективи інвестування в агро на фондовому ринку в 2024 році.

У програмі заходу також передбачені дискусії на важливі теми, які хвилюють українських інвесторів. Наприклад, в межах дискусії «Коли українська земля коштуватиме як у Польщі?» підійматимуть такі питання:

Перспективи зростання цін «до європейського рівня»: які передумови.

Вплив війни та відкриття доступу юридичних осіб на ринок землі.

Хто сьогодні інвестує в землю?

Популярні регіони та стратегії інвестування.

Скільки вже заробили інвестори, хто зайшов в ринок до війни?

Яка справедлива вартість оренди, від чого залежить і як отримати з неї максимум?

В межах ще однієї дискусії її учасники шукатимуть відповідь на питання «Як лідери українського агро адаптуються до умов військового часу?». Зокрема говоритимуть про найбільші загрози і потреби агровиробників, зміни в логістиці та основні напрямки експорту, плани щодо земельного банку, можливості і перспективи інвестування в українське агро на фондових ринках та інші теми.

Учасники дискусійних панелей:

Володимир Нагорний, керівник відділу земельних і майнових відносин «МХП» «Volodar».

Андрій Усенко, СЕО та свіпвзасновник Твоє Коло, співвласник КУА Профіт.

Володимир Радько, керівник проєкту KupiPai від Concorde Capital.

Олександр Чорний, співзасновник сервісу земельних інвестицій Zeminvest. Експерт аграрного бізнесу та практикуючий адвокат.

Олег Хоменко, Генеральний директор УКАБ.

Олег Лазоренко, Керівник земельного банку АПГ АРНІКА.

Як долучитися?

Для цього потрібно замовити квиток за посиланням. У вартість квитка входить оффлайн участь в конференції, пакет учасника конференції, а також презентації всіх спікерів.

Agro Invest Day 2024 — це можливість долучитися до ком'юніті та знайти тих, з ким інвестувати в землю стане просто, зрозуміло та вигідно. Не зволікайте та забезпечте собі участь у конференції!