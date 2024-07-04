У червні Міністерство фінансів залучило 55 млрд грн від продажу ОВДП

У червні 2024 року Міністерство фінансів України залучило 55 млрд грн (в еквіваленті) від випуску державних облігацій. Про це йдеться у повідомленні Міністерства.

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Зокрема:

38,41 млрд грн;

$407,33 млн.

35,3 млрд грн із загального обсягу — військові облігації. Ці кошти дозволяють забезпечувати українську армію найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами.

Дохідність ОВДП

Державні облігації продовжують бути найбільш привабливим інвестиційним інструментом на ринку.

Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у червні дорівнювала 15,58%, номінованих у доларі — 4,63%.

Роловер інвестицій, тобто відсоток рефінансування, в ОВДП за червень становив 120% для гривневих ОВДП, 134% для доларових ОВДП.