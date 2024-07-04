У червні 2024 року Міністерство фінансів України залучило 55 млрд грн (в еквіваленті) від випуску державних облігацій. Про це йдеться у повідомленні Міністерства.
4 липня 2024, 18:47
У червні Міністерство фінансів залучило 55 млрд грн від продажу ОВДП
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Зокрема:
- 38,41 млрд грн;
- $407,33 млн.
35,3 млрд грн із загального обсягу — військові облігації. Ці кошти дозволяють забезпечувати українську армію найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами.
Дохідність ОВДП
Державні облігації продовжують бути найбільш привабливим інвестиційним інструментом на ринку.
Середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у червні дорівнювала 15,58%, номінованих у доларі — 4,63%.
Роловер інвестицій, тобто відсоток рефінансування, в ОВДП за червень становив 120% для гривневих ОВДП, 134% для доларових ОВДП.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі