З 1 липня в Японії вперше за 20 років впровадили в обіг три нові банкноти, в яких використовуються передові технології для запобігання підробкам. Про це передає Укрінформ з посиланням на NHK.
4 липня 2024, 16:17
У Японії вперше за 20 років ввели в обіг нові банкноти (фото)
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Що зображено на банкнотах
На оновлених банкнотах зображені: бізнесмен та державний діяч Сібусава Ейіті, педагог Цуда Умеко та бактеріолог Кітасато Сібасабуро.
Дизайн купюр оновлено вперше з 2004 року. На банкноти нанесено голограму нового типу, що ускладнює їхню підробку, а цифри надруковані великим шрифтом, тож їх легше прочитати.
Очікується, що нові банкноти з'являться в обігу вже в четвер після того, як Банк Японії доставить їх до фінансових установ.
Уряд та Банк Японії планують надрукувати 7,48 млрд нових банкнот до березня наступного року.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 2