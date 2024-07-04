У Японії вперше за 20 років ввели в обіг нові банкноти (фото)

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Що зображено на банкнотах

На оновлених банкнотах зображені: бізнесмен та державний діяч Сібусава Ейіті, педагог Цуда Умеко та бактеріолог Кітасато Сібасабуро.

Дизайн купюр оновлено вперше з 2004 року. На банкноти нанесено голограму нового типу, що ускладнює їхню підробку, а цифри надруковані великим шрифтом, тож їх легше прочитати.

Очікується, що нові банкноти з'являться в обігу вже в четвер після того, як Банк Японії доставить їх до фінансових установ.

Уряд та Банк Японії планують надрукувати 7,48 млрд нових банкнот до березня наступного року.