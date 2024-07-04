Майже 60% українців у Німеччині бачать майбутнє своїх дітей у цій країні — дослідження

Більш ніж половина громадян України в Німеччині (57%) уявляють майбутнє своїх дітей у Німеччині, тоді як 39% бачать їхнє майбутнє в Україні. Про це свідчать результати дослідження проведеного Міграційною платформою EWL.

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Протилежна ситуація у Нідерландах, де 29% громадян України вказали на

свою поточну країну проживання. Натомість більш ніж половина (60%) бачать

майбутнє своїх дітей в Україні.

Половина громадян України в Німеччині та Нідерландах (51% і 50% відповідно) стверджують, що приїхали з дітьми до 18 років. В обох країнах третина респондентів (33%) розповіла, що прибула з однією дитиною. Середній вік наймолодшої дитини в Німеччині — вісім років, а в Нідерландах — дев’ять.

Серед українських родин у Німеччині та Нідерландах більш ніж половина (60% і 56% відповідно) повідомили, що їхні діти навчають в двох системах освіти — українській та місцевій.

У Німеччині майже чверть (24%) українських сімей покладаються виключно на німецьку систему, тоді як у Нідерландах ця кількість становить 30%. Також 9% респондентів у Німеччині та 6% респондентів у Нідерландах стверджують, що їхні діти не охоплені жодною системою освіти.

У Німеччині значна частка громадян України (66%) позитивно оцінює доступність догляду за дітьми, що дозволяє батькам працювати або продовжувати навчання. Нідерланди показують навіть більш позитивну тенденцію — 86% опитаних.