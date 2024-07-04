Майже 60% українців у Німеччині бачать майбутнє своїх дітей у цій країні — дослідження

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 липня 2024, 15:15

Майже 60% українців у Німеччині бачать майбутнє своїх дітей у цій країні — дослідження

Більш ніж половина громадян України в Німеччині (57%) уявляють майбутнє своїх дітей у Німеччині, тоді як 39% бачать їхнє майбутнє в Україні. Про це свідчать результати дослідження проведеного Міграційною платформою EWL.

Більш ніж половина громадян України в Німеччині (57%) уявляють майбутнє своїх дітей у Німеччині, тоді як 39% бачать їхнє майбутнє в Україні.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Протилежна ситуація у Нідерландах, де 29% громадян України вказали на
свою поточну країну проживання. Натомість більш ніж половина (60%) бачать
майбутнє своїх дітей в Україні.

Половина громадян України в Німеччині та Нідерландах (51% і 50% відповідно) стверджують, що приїхали з дітьми до 18 років. В обох країнах третина респондентів (33%) розповіла, що прибула з однією дитиною. Середній вік наймолодшої дитини в Німеччині — вісім років, а в Нідерландах — дев’ять.

Серед українських родин у Німеччині та Нідерландах більш ніж половина (60% і 56% відповідно) повідомили, що їхні діти навчають в двох системах освіти — українській та місцевій.

У Німеччині майже чверть (24%) українських сімей покладаються виключно на німецьку систему, тоді як у Нідерландах ця кількість становить 30%. Також 9% респондентів у Німеччині та 6% респондентів у Нідерландах стверджують, що їхні діти не охоплені жодною системою освіти.

У Німеччині значна частка громадян України (66%) позитивно оцінює доступність догляду за дітьми, що дозволяє батькам працювати або продовжувати навчання. Нідерланди показують навіть більш позитивну тенденцію — 86% опитаних.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+45
financialGenius
financialGenius
4 липня 2024, 15:24
#
Больше бездарных законов и не желание искоренять коррупцию в Украине и через год эта цифра увеличится …
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають torn, Обміна Бориспільська и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами