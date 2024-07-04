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4 липня 2024, 14:27

Приватбанк продасть через СЕТАМ права вимоги за портфелем карткових кредитів на 4,8 мільярда

Приватбанк планує до кінця року продати через СЕТАМ права вимоги за портфелем карткових кредитів на 4,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба банку.

Приватбанк планує до кінця року продати через СЕТАМ права вимоги за портфелем карткових кредитів на 4,8 млрд грн.

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Зазначається, що запланований на продаж портфель включає споживчі кредити минулих років, надані фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані за рахунок сформованих резервів.

З портфелю для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці та мобілізовані — за інформацією, яка наявна в банку.

«Для забезпечення максимально чесних та прозорих умов продажу, ПриватБанк продовжить реалізацію прав вимог за картковими кредитами фізичних осіб через електронний аукціон OpenMarket (ДП „СЕТАМ“ Міністерства юстиції України)», — йдеться у повідомленні.

Наразі Приватбанк оновлює правила торгів, щоб залучити ширше коло потенційних гравців ринку. Наступне розміщення інформаційного оголошення про проведення електронних торгів заплановано на серпень 2024 року.

У Приватбанку нагадали, що в березні 2024 року за результатами торгів на СЕТАМ банк успішно підписав угоду з переможцем електронних торгів з продажу портфелю карткових кредитів загальною заборгованістю на суму 491 млн грн вартістю 13 101 000 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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