Paramount Global думає про продаж BET за $1,6 мільярда

Американська телекомунікаційна корпорація Paramount Global, яка контролює ряд мереж (у тому числі MTV і CBS), обговорює продаж Black Entertainment Television. Оцінний розмір потенційної угоди становить 1,6−1,7 мільярда доларів . Її почали розглядати після провалу попереднього раунду переговорного процесу зі Skydance Media. Докладніше про угоду розповідають аналітики LBLV .

Серед можливих покупців мережі знаходяться її чинний CEO Скотт Міллс, а також Чинь Чу (керує приватною інвестфірмою з Нью-Йорка CC Capital). 2023-го група розглядала пропозицію про продаж майже за $2 мільярди. Звістка про можливу угоду з'явилася після відмови Шарі Редстоун, який володіє контрольним пакетом акцій Paramount, від пропозиції про злиття зі Skydance Media. Переговори повернули інтерес до паперів Paramount, піднявши їхню ціну на 4,2%, до $10,56, зазначає lblv.com.

BET має кілька інших потенційних покупців

У минулому бізнесмен Байрон Аллен теж цікавився мережею: 2023-го він запропонував за неї та канал VH1 $3,5 мільярда. Крім того, інвестор стрімінгового сервісу BET+ Тайлер Перрі також повідомив, що цікавиться покупкою частини активів більшого підприємства.

BET була створена Робертом Джонсоном 1980-го. 2001-го її продали Viacom (попередник Paramount) приблизно за $3 мільярди. Зараз у цієї мережі є стійкі зв'язки з частиною найуспішніших темношкірих авторів розважального контенту. Серед них: Перрі Кенія Барріс і Рашида Джонс, які інвестували в продюсерську фірму BET Studios.

Олександр Мельников, фінансовий аналітик LBLV