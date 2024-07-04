Індекс бензину 2024: скільки літрів пального можна купити на середню зарплату в Європі (дослідження)

Найвигіднішим співвідношенням ціни бензину до зарплат відрізняються, однак, країни не з дешевим бензином, а з високими зарплатами. Так, середньостатистичний житель Швейцарії на середню зарплату може «заправитися» на 2 945 літрів, люксембуржець — на 2 594 літри, а данець — на 1 922 літри.

В Україні згідно з найсвіжішими даними ПФУ середня зарплата по країні складає 15 434 грн (або 12 424 грн чистими). Таким чином, середньостатистичний українець на свою зарплату може заправитися на 209 літрів (останнє місце серед 43 країн рейтингу). Рік тому цей показник був на 32 літри більше (241 літр).

«Індекс бензину» в Україні в останні роки:

2019 — 258 літрів;

2020 — 345 літрів;

2021 — 389 літрів;

2022 — 232 літри;

2023 — 241 літр;

2024 — 209 літрів.

Найгірші європейські країни рейтингу — Молдова (430 літрів), Албанія (338 літрів) та власне Україна (228 літрів).

Методологія

Індекс бензину — це щорічний рейтинг співвідношення вартості бензину до середньої зарплати, який від 2019 року складають аналітики Picodi.

У цьому дослідженні використано останні дані про середню заробітну плату, що розміщені на сайтах державних статистичних служб та відповідних міністерств. Для країн, офіційні органи яких не публікують цієї інформації, була використана статистика з сайту Numbeo.

Середня вартість бензину була взята з сайту GlobalPetrolPrices.com та інших локальних джерел. Для обчислення кількості літрів пального, яке можна купити на місячну зарплату, ми розділили середню заробітну плату нетто на середню ціну 1 літра бензину.

Для конвертації валют використано середній курс Google Finance за червень 2024 року.