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4 липня 2024, 11:30

Індекс бензину 2024: скільки літрів пального можна купити на середню зарплату в Європі (дослідження)

У червні 2024 року країни з найдешевшим і найдорожчим бензином в Європі розділяла прірва: 1 літр бензину в Казахстані у перерахунку на долари коштував 58 центів, тоді як у Нідерландах — 3,03 $, тобто більш ніж у 5 разів дорожче. Про це йдеться в підрахунках аналітиків Picodi Україна.

У червні 2024 року країни з найдешевшим і найдорожчим бензином в Європі розділяла прірва: 1 літр бензину в Казахстані у перерахунку на долари коштував 58 центів, тоді як у Нідерландах — 3,03 $, тобто більш ніж у 5 разів дорожче.
Фото:depositphotos

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Вартість бензину

В Україні бензин у середньому коштував 59,4 грн (1,47 $) за літр, що дало нашій країні 10 місце на континенті. У десятці найдешевших країн опинилися також Туреччина (1,30 $/літр), Молдова (1,38 $/літр) та Болгарія (1,44 $/літр).

Найвигіднішим співвідношенням ціни бензину до зарплат відрізняються, однак, країни не з дешевим бензином, а з високими зарплатами. Так, середньостатистичний житель Швейцарії на середню зарплату може «заправитися» на 2 945 літрів, люксембуржець — на 2 594 літри, а данець — на 1 922 літри.

В Україні згідно з найсвіжішими даними ПФУ середня зарплата по країні складає 15 434 грн (або 12 424 грн чистими). Таким чином, середньостатистичний українець на свою зарплату може заправитися на 209 літрів (останнє місце серед 43 країн рейтингу). Рік тому цей показник був на 32 літри більше (241 літр).

«Індекс бензину» в Україні в останні роки:

  • 2019 — 258 літрів;
  • 2020 — 345 літрів;
  • 2021 — 389 літрів;
  • 2022 — 232 літри;
  • 2023 — 241 літр;
  • 2024 — 209 літрів.

Найгірші європейські країни рейтингу — Молдова (430 літрів), Албанія (338 літрів) та власне Україна (228 літрів).

Методологія

Індекс бензину — це щорічний рейтинг співвідношення вартості бензину до середньої зарплати, який від 2019 року складають аналітики Picodi.

У цьому дослідженні використано останні дані про середню заробітну плату, що розміщені на сайтах державних статистичних служб та відповідних міністерств. Для країн, офіційні органи яких не публікують цієї інформації, була використана статистика з сайту Numbeo.

Середня вартість бензину була взята з сайту GlobalPetrolPrices.com та інших локальних джерел. Для обчислення кількості літрів пального, яке можна купити на місячну зарплату, ми розділили середню заробітну плату нетто на середню ціну 1 літра бензину.

Для конвертації валют використано середній курс Google Finance за червень 2024 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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artem890047
artem890047
4 липня 2024, 12:02
#
Автор +++, Казахстан у нас вже в Європі, тоді Іран добавляйте,він ,по вашій логіці,теж має бути в Європі,і там ціна ще нижча…
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0
artem890047
artem890047
4 липня 2024, 12:03
#
Казахстан це Європа, без слів…
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0
vfp
vfp
4 липня 2024, 12:06
#
Казахстан це Європа?
то в Україні 228 л чи 208?

не стаття, а якийсь шлак
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