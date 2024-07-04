Курс валют на 4 липня: долар подешевшав в обмінниках

У четвер на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 3 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 2 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,60−41,05 грн. Євро купують за 43,60 грн, а продають за 44,23 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,83−40,95, євро — 44,05−44,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,63−40,66 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,85−43,87 грн/євро.

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