Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 200 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 547 470 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 липня 2024, 8:18
Втрати ворога за 3 липня: 1 200 російських окупантів, 9 танків, 6 ракет та 26 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 547470 (+1200) осіб,
- танків — 8132 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 15600 (+17) од,
- артилерійських систем — 14777 (+65) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО — 878 (+2) од,
- літаків — 360 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11694 (+26),
- крилаті ракети — 2342 (+6),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 19923 (+73) од,
- спеціальна техніка — 2468 (+4)
Джерело: Мінфін
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