В Україні стартували біржові торги аграрною продукцією

На «Українській універсальній біржі» вже розпочалася акредитація на біржові торги зерном пшениці, кукурудзи, сої та ріпаку. Про це повідомляє AgroNews.

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Що відомо

«Перші агровиробники та трейдери заповнили анкети та отримують статус члена біржі, який надає право на участь у торгах. І це процедура, яку необхідно пройти лише один раз, а далі отримувати лише преференції та сервіси від УУБ під час купівлі чи продажу зерна», — сказано в повідомленні.

Покупці та продавці після акредитації отримують доступ до торгової системи та вільно розміщують свої заявки на продаж чи купівлю зерна. Відтак, їм не треба витрачати зайвий час та шукати самостійно контрагентів, перейматися надійністю партнерів та тим, чи будуть у строк і повною мірою виконані усі угоди, — це все бере на себе біржа.

Учасників організованого агроринку перевіряють, а також стежать за тим, щоб договір був виконаний на 100%.