4 липня в Україні відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях. Про це повідомляє Укренерго.
4 липня 2024, 8:28
Укренерго: 4 липня по всій Україні будуть відключення світла
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Графіки відключень
«З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги», — сказано у повідомленні.
Варто зауважити, що живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.
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Нагадаємо
Після того, як росія знищила значну частину енергогенерації в Україні, було запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії.
Джерело: Мінфін
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