Укренерго: 4 липня по всій Україні будуть відключення світла

Графіки відключень

«З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги», — сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

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Нагадаємо

Після того, як росія знищила значну частину енергогенерації в Україні, було запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії.